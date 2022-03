Keine Zweidrittelmehrheit gab’s in der 1. Landesliga zum Thema „Reserven in die 2. Klasse“. Klar soll der Verband auf Wünsche seiner Mitglieder reagieren. Andererseits: Der Verband ist dazu da, die Rahmenbedingungen vorzugeben. Es wäre nicht schlau, diese weitreichende Entscheidung den Vereinen zu überlassen. Schon in zwei, drei Jahren sieht die 1. Landesliga nach Auf- und Abstiegen ganz anders aus. Diese Vereine müssten dann mit dem leben, was die aktuellen Teams in ihrem eigenen Interesse ausbaldowert haben.

Der Verband muss sich jetzt endlich deklarieren, was denn er in dieser Causa möchte. Da es von ihm noch kein aktives Handeln in diese Richtung mit den Zweierteams gab, liegt’s nahe, dass die Antwort nur ein klares „Nein“ sein kann. Das sollte der Verband dann öffentlich aber endlich genauso kommunizieren. Damit das Thema nicht in Dauerschleife rennt und im Zweijahres-Rhythmus für Streitereien sorgt.