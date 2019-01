Zwar geht er nicht im Groll, das betonte JHG-Obmann Gerhard Klein bei seinem Eintritt in die Fußballpension, so richtig glücklich wirkte er beim persönlichen Rückblick auf seine Zeit als Funktionär aber auch nicht – und das, obwohl er schon in den Anfangszeiten ein LAZ aus dem Boden stampfte. Denn nach 15 Jahren in führender Position und viel investiertem Herzblut scheint der große Hemmschuh dem motivierten Funktionär die Flügel gestutzt zu haben.

Die reformbedürftigen, alles verlangsamenden Strukturen im Landesverband – etwa die von Klein abgelehnte Aufteilung in Hauptgruppen – hatten vielleicht nach dem Krieg ihre Berechtigung, erklärt dieser. Heute seien die Strukturen nicht mehr zeitgemäß.

Natürlich wäre es unfair, dem Verband einfach den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben. Sinnvolle Ideen wie das Konzept des 2er- und 3er-Fußballs werden zwar immerhin langsam angenommen, Kleins Aufrufe zu mehr Mitarbeit der Vereine im Waldviertel waren aber ebenso oft ein Kampf gegen Windmühlen – die Folge ist Frustration.

Kleins Engagement für den Waldviertler Fußball über die letzten Jahre sucht dennoch seinesgleichen. Dass man es schafft, einen wie ihn zum Aufhören zu bringen, sollte allen zu denken geben.