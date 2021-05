Seit Monaten fiebern viele auf jenen Tag hin, an dem sich die Türen der Gastronomie- und Hotelleriebetriebe wieder öffnen. Am 19. Mai ist es nun endlich so weit: Nach der Öffnung des Handels vor einer Woche gibt es einen weiteren Schritt in Richtung Normalität. Die Freude darüber ist überall groß.

Was aber hinter den Kulissen in den Betrieben in der langen Zeit des Lockdowns wirklich los war, lässt sich für Außenstehende nur erahnen. Wie groß Frust, Existenzangst, Resignation wirklich waren, darüber wird nämlich sehr oft nicht geredet. Denn von außen sieht man nur, wie Wirte und Co. ihre Lokale auf Vordermann bringen und gemeinsam mit den Mitarbeitern alles tun, um den Gästen ein herzliches Willkommen bieten zu können. Die Zahltage folgen ab dem 19. Mai: Jetzt liegt es an jedem Einzelnen von uns, dem Stammwirt oder dem Inhaber des Lieblingscafés zu zeigen, wie wichtig sie sind. Denn ohne sie ist unsere Gesellschaft um vieles ärmer. Das wissen wir spätestens jetzt.