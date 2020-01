Eindrucksvoll kam die ÖVP bei der Gemeinderatswahl über die Ziellinie. Sie gewann im Bezirk in 14 Gemeinden weiter dazu und hält insgesamt 342 von 446 Mandaten.

Für die anderen Parteien bleibt vom Kuchen nicht viel über. Die SPÖ stürzte ab und büßte 18 Mandate ein. Die FPÖ konnte in drei neue Gemeinden einziehen. Die Grünen segeln in Schwarzenau aus dem Ortsparlament und geben in Zwettl ein Mandat ab.

Trotzdem ist der Bezirk politisch etwas bunter. So zogen zwei neue Bürgerlisten im Gemeinderat ein. Und dort dürfte es bereits Konfliktpotenzial mit der „Maschine ÖVP, die alles niederwalzt“ (Copyright Grüne-Bezirkssprecher Andreas Piringer) geben. In Großgöttfritz wird bereits jetzt mit Klagen gedroht.

Für die ÖVP-Konkurrenten gilt, was SPÖ-Bezirksparteichef Herbert Kraus sagt: „Wir müssen an vielen Rädchen drehen.“ Denn sonst werden auch die nächsten politischen Rennen an die „Maschine ÖVP“ gehen.