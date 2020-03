Drei Stangentreffer, ein Abseitstor, die späte Wende und viel Tumult am Schluss. Das erste Rückrundenspiel am Edelhof bot alles an, von Frühjahrsmüdigkeit war bei beiden Mannschaften wenig zu spüren. Und trotzdem haben es nicht viele gesehen, denn die erste Partie des Jahres lockte nur 250 Zuschauer ins Stadion.

Wenn auch bei der Eiseskälte verständlich, hätten es durchaus ein wenig mehr sein dürfen, befand der Verein. Dabei waren die Vorzeichen doch sehr interessant. Frisches Blut und eine kräftige Portion Eigenbau in der Startelf, dazu die Rückkehrer Lamatsch und Meisner, mit einer Spielidee, die schnellen und attraktiven Fußball verspricht. Jenen, die doch ins Stadion fanden, wurde in der Schlussphase sogar noch richtig warm. Mehr Erfolgsmomente wie dieser und etwas angenehmere Bedingungen werden dann auch die restlichen Besucher wieder zurückholen.

Wirklich außergewöhnlich ist die Zahl ohnehin nicht. Für das erste Frühjahrsspiel, wenn es überhaupt stattfand, kamen noch selten viele Leute hinter dem Ofen hervor. Wenig überraschend blieb der Andrang der Massen auch in anderen Stadien aus. Es lebt also die Hoffnung, dass sich die Fans im wahrsten Sinne erst aufwärmen müssen.