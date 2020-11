„Es ist eine seltsame Situation“: So beschreibt Anna-Margaretha Sturm, Leiterin der Abteilung Gemeinden in der Landesregierung, die Polit-Causa in Groß Gerungs.

Noch immer gibt es keinen Gemeindevorstand. Seitens der Kritiker steht der Vorwurf im Raum, Bürgermeister Maximilian Igelsböck verschleppe die Neuwahl absichtlich. Denn eine Gesetzesänderung vergangene Woche im Landtag korrigierte die Aufteilung der Stadträte landesweit, der ÖVP in Groß Gerungs stehen damit wieder alle fünf Sitze zu. Das Gesetz dürfte aber erst in einigen Wochen gelten.

Darüber, wann gewählt werden soll, will sich der Bürgermeister nicht in die Karten schauen lassen. Während der Coronapandemie verlängern sich Fristen, theoretisch muss in Groß Gerungs erst bis spätestens Februar neu gewählt werden. Das ist nicht sinnvoll, braucht die Gemeinde doch gerade während der Krise eine funktionierende Spitze. Es bleibt eine seltsame Situation.