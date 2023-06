Best Friend

Bei unseren Gesprächen über die Novelle des Hundehalte-Gesetzes erzählte Wolfgang Gottsbachner vom Bezirkspolizeikommando Zwettl freudig, dass vor wenigen Wochen in seiner Familie wieder ein Welpe eingezogen ist. Ein paar Jahre hätten sie jetzt ohne Hund gelebt, er habe sie „irgendwie leer“ empfunden. Es ergibt sich ein Telefonat zwischen zwei Hundehaltern, Hundeliebhabern sollte man gar sagen. Dabei wird aber nicht nur über das warme Felltier geplaudert, den Hund, der zum treuen Begleiter des Menschen heranwachsen soll. Sondern auch darüber, dass man sich mit dem haarigen Vierbeiner auch viel beschäftigen und ihm gute Manieren abfordern muss, um ihn in die Familie, in das gewohnte Leben zu integrieren. Darüber herrscht bei den meisten Hundehaltern Einigkeit.

Jeder Hund ist anders – der eine kontaktfreudig, der andere liebt es eher distanziert. Bei dem einen darf die Fellnase ins Bett, beim anderen nicht mal aufs Sofa. So oder so erzogen: Über den Schutzweg „bei Fuß“ macht das Leben leichter.