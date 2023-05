Das macht viel Freude, diese Vielfalt an junger Kunst und Kultur derzeit auf Plätzen, Straßen und ungewöhnlichen Orten, wie Gärten, in so großer Zahl im Bezirk Zwettl zu erleben. Das Viertelfestival des Landes Niederösterreich hat im Waldviertel wieder Einzug gehalten und lockt viele Besucher an. Großartig sind die Ideen der Künstler und Kulturschaffenden. Besonders beeindruckend die Idee der Telefonzelle am Dreifaltigkeitsplatz in Zwettl, in der Literatur zu hören ist.

Und die Verbindung von Garten und Kunst ist besonders schön, wie bei einem Kunstprojekt in Langschlag im Waldviertler Kernland mit vielen regionalen Künstlern. Denn der Garten hat sich uns gerade erst vor wenigen Wochen als erweitertes Wohnzimmer erschlossen. Da darf eben Kunst auch ihren Platz finden.

Apropos Garten: Jeder, der einen hat, kennt die Rückenschmerzen von der ungewohnten Tätigkeit, wenn die Gartensaison beginnt. Wer keinen hat, kann am Wurmhof Thaller nun einen benützen.