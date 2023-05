Bild mit Schieflage

Schön, wenn die Menschen der Region gemeinsam viel Energie in eine Sache stecken, von der sie überzeugt sind. Wie die vier Herausgeber des Buches „Teiche im Waldviertel“, die am Podium bei der Buchpräsentation in der Stiftsbibliothek Zwettl ihre Intention zum Buch erklärten. Der Autor führte durch die Buchpräsentation. Wen manche der Gäste am Rednerpodium aber von Anfang an vermisst hatten, war der Fotograf – in diesem Fall die Fotografin Gabriele Moser, deren stimmungsvolle Aufnahmen doch maßgeblich zum erfolgreichen Erscheinungsbild des wirklich gelungenen Buches beitragen. Wir wollen daraus kein Genderthema machen, doch besprochen wurde das bei der anschließenden Agape von manchen schon.

Außerordentlich schade, dass ihre weiblich-emotionale Einstellung zur Teichlandschaft und ihre fotografische Herangehensweise an dieses schöne Buch-Projekt jenen vorenthalten blieb, die anschließend mit ihr ein Gespräch geführt haben.