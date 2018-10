Halloween kam heuer schon früher – zumindest in Nondorf. Denn, was Rappottensteins Bartek Forc dort aus der Hand quoll, hätte ein Maskenbildner nicht schauriger hingekriegt. Sportleiter Eichberger drehte es bei der furchterregenden Handverletzung „den Magen um“, der Spieler konnte nicht hinschauen.

Am Ende ging noch alles gut, böse Absicht will man den Verursachern nicht unterstellen – mögen Fair Play-Wertung und Kartenstatistik noch so gruselig ausschauen. Forc möchte in Weitra wieder auflaufen, zeigt also, dass er genauso gut einstecken kann, wie er zuletzt austeilte.

Auch ein anderes Hochlandteam war in aller Munde. Den Arbesbacher Fans wurde aus einem ganz anderen Grund übel. Die 4:1-Führung war kurz vor Abpfiff binnen weniger Minuten futsch und dann hätte man noch gern einen Elfmeter gehabt, den der Schiri nicht geben wollte. Dass der nicht den wärmsten Abgang genoss, kann man sich vorstellen, letztlich hatte er an der Punkteteilung aber nur wenig Schuld, wie auch die Verantwortlichen anmerkten. Teilen der Fans war das aber egal.

Dass es dann selten zu druckreifen Aussagen kommt, weiß jeder, der einmal neben dem Platz stand. Ein wenig mehr Vor- und vor allem Nachsicht täte sehr gut. Dann bekäme man als neutraler Beobachter nicht so oft das Schaudern.