Im Training richtig Gas geben können will Zwettl-Trainer Helmut Anderst kurz vor dem Start in die Meisterschaft. Das ist in den zwei ausständigen Wochen bis zum Auftakt in der Landesliga gegen Spratzern einerseits notwendig, aber auch gefährlich.

Notwendig, weil die Vorbereitung für den Ex-Amaliendorfer und seine Mannschaft bislang alles andere als nach Wunsch verlaufen ist. Gefährlich, weil man nicht noch eine Verletzung und in weiterer Folge eine Not-Elf in der ersten Runde und darüber hinaus riskieren will. Anderst ist aber erfahren genug, seine Spieler im Training nicht unabsichtlich ins Messer laufen zu lassen. Es wird auch diesmal einen kühlen Kopf bewahren und den Mittelweg finden.

Gut möglich also, dass die Zwettler zum Saisonstart noch nicht ihr ganzes Leistungspotenzial ausschöpfen können. Dann wird es auf Stammspieler wie Schmidt, Nemec und Mario Brunner oder Neuzugänge wie Kucera und Schragner ankommen, ihre große Klasse auf den Punkt abzurufen und mittels ihrer Erfahrung die Jungen anzuleiten. Denn die nachrückende Generation wird bei anhaltenden Personalproblemen eher früher als später sehr wichtig für den SC Zwettl werden.