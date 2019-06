Jetzt ist also wieder alles anders. Schweiggers in der Gebietsliga und Kottes in der 1. Klasse profitierten am Wochenende von Aussetzern der Konkurrenz. Aus Spannung bis zum letzten Spiel wurde dadurch ein schöner Vorsprung von fünf Punkten, während nur noch sechs zu vergeben sind.

Wer das noch aus der Hand gibt, hat den Titel auch nicht verdient. Obwohl beim Fußball zwei Dinge feststehen, nämlich dass alles möglich ist und es sehr schnell gehen kann – das wiederholen die Beteiligten gerne – sollte sich keine der beiden Mannschaften die historische Chance für den Verein noch nehmen lassen. Alles andere würde auch nicht in die Statistik passen. Die besagt, dass Kottes das beste Heimteam ist und im Frühjahr in der Franz Grill Arena überhaupt nur noch Siege einfuhr. Für Schweiggers folgte auf jeden Punkteverlust ein Sieg, nie ließ man in dieser Saison zweimal hintereinander aus. Die Vorzeichen stehen also gut und die Türen in die höhere Spielstufe weit offen.

Schade ist nur eines. Nämlich, dass sich die beiden Mannschaften in der nächsten Saison wohl nicht gegenüberstehen – sie werden es verkraften. Den Zuschauern bleibt die Hoffnung auf ein Duell im Meistercup.