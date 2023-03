Dank an die Urgroßmütter

Wenn am 8. März, dem internationalen Tag der Frau, zahlreiche WhatsApp-Nachrichten mit lustigen Bildern bei uns „Weltfrauen“ am Smartphone eintreffen, dann kommt das nicht bei jeder Zwettlerin gut an. Dieser Tag ist nicht kommerzialisierbar wie etwa der Valentinstag. Als vor über 100 Jahren die Arbeiterfrauen, später auch die bürgerlichen Frauen, die Suffragetten, auf die Straße gingen, traten sie für ein allgemeines Frauenwahlrecht ein. In Österreich wurde erst am 12. November 1918 das Frauenwahlrecht eingeführt, als die Republik gegründet wurde. Davor waren Frauen von politischen Aktivitäten und der Teilnahme am Vereinswesen ausgeschlossen. Ein Meilenstein für die Frauen, die jahrhundertelang kein Mitspracherecht hatten, auch nur beschränkt Bildung genießen durften. Sich die Hintergründe zum 8. März anzuschauen, trägt bei, Frauen-Rechte zu bewahren.