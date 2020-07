Monatelang war es ruhig um das brisante Thema Windkraft. Die neuen Pläne in Sallingberg bieten Windkraft-Gegnern jetzt neue Munition. So plant der Betreiber modernere Anlagen, die statt 202 Meter jetzt 244 Meter groß sind. „Fast so hoch wie der Donauturm“ und „wollen wir das?“ ärgern sich die Gegner.

Wobei: Offiziell gibt es ja (fast) keine Windkraft-Gegner. Man sei ja für Maßnahmen gegen den Klimawandel, darunter auch für die Windkraft – nur bitteschön nicht bei uns, sondern andernorts.

SALLINGBERG Wirbel um den Windpark

Wie sieht es tatsächlich „bei uns“ aus? 80 Prozent der Menschen in der Gemeinde stehen laut Bürgermeister Leopold Bock hinter dem Projekt. Was es bei so heiklen Themen braucht, ist offene, klare Kommunikation, auch in Richtung der 20 Prozent. Oft wird nur gehört, wer am lautesten schreit – und das sind meist Windkraft-Gegner, die bereits zu den 202 Meter hohen Rädern gesagt haben: Zu hoch. Dass die aber genehmigt wurden, wird in der aktuellen Debatte schnell vergessen.