Hand auf‘s Herz: Wenn Sie so durch die Gegend fahren, nehmen Sie dann eigentlich noch die Schönheit blühender Mohnfelder wahr? Oder sind diese für Sie im Jahreskreis zu einer Selbstverständlichkeit gewordne, die man gar nicht mehr wahrnimmt?

Im Mohndorf Armschlag, wo derzeit die zweite Tranche Mohn in Blüte steht, tummeln sich – mitten unter der Woche – die Menschen, der Mohnwirt gesteckt voll, ein reges Kommen und Gehen im Mohnladen, Leute, die durch den Ort spazieren, der sich recht herausgeputzt hat. Sie alle sind gekommen, um die Mohnblüte zu genießen.

Mit dem Themendorf ist den Armschlägern ein Knaller gelungen. Sie haben im Laufe der Jahre viel Hirnschmalz und viel Arbeit investiert und lassen sich auch immer wieder Neues einfallen – wie etwa jetzt die Weiterentwicklung des Kirtags zum Mohn-Genuss-Herbst. Und so ist aus dem kleinen Ort in der Gemeinde Sallingberg das viel besuchte Mohndorf geworden. Genau solche Initiativen machen unsere Heimat so lebenswert. Vielleicht sollten das andere auch einmal probieren.