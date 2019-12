Das dritte Zwettler Hallenmasters brachte mit dem SC Gmünd bereits den ersten Titelverteidiger der noch jungen Turniergeschichte hervor. Obwohl im Endspiel gegen Kottes nicht unbedingt ein Feuerwerk gezündet wurde, lobten die Teilnehmer das Turnier in hohen Tönen.

Dafür sorgte der deutlich gestiegene Ehrgeiz der Mannschaften. Das Turnier ist angekommen und wird von den Vereinen durchaus ernst genommen – immerhin gehts ums Prestige. Dass fast alle Mannschaften mit all ihren futsalerfahrenen Legionären in der Zwettler Stadthalle antraten, unterstreicht diesen Eindruck. So wie etwa Neuling Kottes, der bei seiner ersten Teilnahme überraschte und mit Daniel Frühwirth und Co. schön anzusehende Partien aufs Parkett zauberte. Mit Ausnahme eben des Finalspiels, das eher an einen verkrampften Frühjahrskick auf dem grünen Rasen erinnerte. Viele Spieler aber auch die Schiedsrichter können ihre Herkunft aus dem klassischen Fußball nicht verbergen und fallen dann schnell in eingelernte Muster. Dem Futsal mit am nächsten kam nicht überraschend die junge Garde, der er schon im Nachwuchs nähergebracht wurde. Im Sinne des Hallenzaubers und der Faszination, die er auf die Zuschauer auswirkt, ist jede Investition in diesen Sport im Jugendbereich auch in Zukunft wünschenswert.