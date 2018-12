Die Autofahrer, die das Zwettler Feuerwehrhaus zuparkten, handelten sicher nicht in böser Absicht.

Egal, ob man hier der Erste war oder einem schlechten Beispiel gefolgt ist: Tatsache ist, dass eine Feuerwehrausfahrt kein Parkplatz ist. Wenn rund 50 Autos an einer stärker frequentierten Straße plötzlich weg müssen, dann kann das schon einige Minuten dauern. Selbst dann, wenn die Fahrer in ihren Autos sitzen.

Diese Minuten können aber über Leben und Tod entscheiden! Bei Menschenrettungen geht es um Sekunden — egal, ob man einen Schwerverletzten aus einem Wrack birgt oder eine Person aus einem brennenden Haus rettet.

Darum kämpfen viele Feuerwehrleute bei einer kritischen Alarmierung auch um jede Sekunde. Jeder Parker muss sich bewusst sein, dass er aus Bequemlichkeit einen Einsatz verzögern und damit auch ein oder mehrere Menschenleben gefährden könnte.

Zum Glück gab es diesmal keinen Einsatz. Aber man kann aus diesem Fall sicher sehr viel für die Zukunft lernen.