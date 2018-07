Jetzt ist’s ernst: Seit Montag ist die untere Landstraße in Zwettl gesperrt. Erster Schritt für die – von vielen gefürchteten – Sommerbaustellen in der Stadt.

Was bitter aufstößt, ist, dass seitens der Gemeinde nicht g’scheit kommuniziert wurde, dass auf der sogenannten „Postkreuzung“ von der Landstraße das Linkseinbiegen in die Hamerlingstraße nicht möglich ist. Man muss quasi „Kirche um‘s Kreuz“ fahren, wenn man in der Innenstadt von A nach B will.

Mehr Ärger gab es an den ersten Tagen der Sperre allerdings bei den Fußgängern, da ein Queren der gesperrten Landstraße kaum möglich ist. Wer auf einer Straßenseite ist, ist auf dieser quasi „gefangen“. Wenn sich der Unmut der Fußgeher auf ihr Kaufverhalten auswirkt, tun einem die Geschäfte dort schon jetzt leid.

Noch „lustiger“ wird es wahrscheinlich ab der kommenden Woche, wenn Schritt zwei erfolgt und die Kampbrücke zwischen den beiden Kreisverkehren nur noch halbseitig befahrbar ist. Aber da müssen die Zwettler durch, was notwendig ist, muss gemacht werden.