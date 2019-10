Nach dem 0:2 gegen Waidhofen ist Zwettl endgültig am Boden angekommen, trennt den SC nur noch das bessere Torverhältnis von der roten Laterne. Die Derbyniederlage war keine klassische Bankrotterklärung, dazu fand Zwettl zu viele Chancen vor.

Aber es war schon ein kleiner Offenbarungseid, der in bestimmten Mannschaftsteilen zum Vorschein kam. Ein Verteidigungsfehler passiert schnell mal, ist aber leichter zu verzeihen, wenn eine der vielen Großchancen, die sich trotz des ideenlosen Spielaufbaus ergeben haben, im Tor landet. Denn obwohl sich Zwettl extrem schwertut, selbst das Spiel zu machen, viel lieber reagiert, waren einige Sitzer dabei, um ein Spiel auch mal dreckig zu gewinnen. Anders geht es gegen die dicht gestaffelten Waidhofner kaum.

Das Problem ist also klar, die Lösung nicht. Denn der zuletzt glücklose Solostürmer Nemec wird in Zwettl nicht nur aufgrund seines Charakters geschätzt, er gilt darüber hinaus als Eigenbauspieler. Davon hatte Zwettl gegen Waidhofen gerade einmal neun – vom Verband sind acht vorgeschrieben – im Kader. Tauscht man den Stürmer sowie noch den einen oder anderen Eigenbau-Spieler aus und auch die Neuen funktionieren nicht auf Anhieb, steht man vor einem noch größeren Problem. Von Schnellschüssen im Winter ist also abzuraten.