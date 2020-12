Auswärts Kamnik 3:2 niedergerungen, daheim nach starker Vorstellung nur knapp den zweiten Sieg gegen den slowenischen Topklub verpasst. Selbst am vorigen Montag gegen Graz war eher die fehlende Frische das Problem, nicht die Leistung. Blickt man auf die Leistungen der Waldviertler Volleyballer zurück, ist es fast ein bissl schade, dass jetzt über Weihnachten und Neujahr schon wieder Pause ist.

Als hätten die Nordmänner in den vergangenen Wochen nicht schon oft genug Pause machen müssen. Coronabedingt. Die gesamte Mannschaft war in Quarantäne, der Großteil davon auch infiziert. Mehr als zwei Wochen stand alles still bei der Nummer zwei in Volleyball-Österreich. Danach war so ein Fitness-Lehrgang nötig. „Jetzt brauchen wir Spiele!“, sagt der Sportliche Leiter Werner Hahn. Die Steigerungen von Partie zu Partie unterstreichen das.

Vielleicht braucht‘s nach den den aufreibenden Wochen und Monaten aber auch ein bissl Ruhe und Zeit mit den Liebsten. Um auf andere Gedanken zu kommen und die Akkus neu aufzuladen. Damit die Spieler für die im Jänner anlaufende heiße Phase der Saison auch ausgeschlafen sind.