Die Krux mit dem Boden

Wenn Interessen auseinandergehen, ist es immer gut, wenn ein Konsens gefunden werden kann.

So ist es aktuell in der Stadtgemeinde Allentsteig passiert. Durch Schaffung von neuen attraktiven Wohngebieten will die Stadtgemeinde Familien neue Heimat geben und Zuzug schaffen. Die Zahl der angebotenen Grundstücke ist rar, daher wollte die Stadtgemeinde Grundstücke umwidmen.

Das Thema wurde heiß, als es um den Kauf eines Stücks Grünland der Republik Österreich, dem „Generalspark“, und einem Wäldchen in der Allentsteiger Preuschenstraße ging. Zweiteres gehört bereits der Stadtgemeinde und hätte als Bauland umgewidmet werden können. Bei Bekanntwerden des Vorhabens sammelte eine Bürgerinitiative über 500 Unterschriften dagegen.

Die Situation in Allentsteig zeigt die Bedürfnisse der Leute auf, die Sorge um Klimawandel und Bodenversiegelung haben und jeden Grünraum erhalten möchten. Werden in Zukunft die Städte der Region in die Höhe wachsen müssen?