Es ist eine literarische Bombe: Der gebürtige Zwettler Josef Haslinger schildert in „Mein Fall“ von sexuellem Missbrauch als Sängerknabe im Stift Zwettl.

50 Jahre später schreibt er seine Geschichte auf. Kritiker fragen: Warum erst jetzt? Über den richtigen Zeitpunkt zu streiten, geht in der Debatte in die falsche Richtung. Vielmehr zeigt die Causa ein strukturelles Problem: Dreimal musste Haslinger vor einer Opferschutzeinrichtung seine Geschichte erzählen, bevor diese tätig wurde.

Von Stift Zwettl erhielt er nach eigenen Angaben noch keine persönliche Reaktion. Dort tut man sich mit der Aufarbeitung dieses Falles, wie es scheint, nicht leicht.

Haslinger hat so lange mit dem Gang in die Öffentlichkeit gewartet, bis seine Peiniger gestorben waren. Er wollte sie nicht „an den Pranger stellen“, sagt er. Genauso wenig sollte man jemanden an den Pranger stellen, der mit persönlichen Erlebnissen sexuellen Missbrauchs abschließen will. Auch, wenn es Jahrzehnte dauert.