Nun ist es soweit: Die Sangesbrüder des Männergesangvereines 1889 Schwarzenau hielten ihre letzte Sitzung ab. Der Verein löst sich nach 131 Jahren wegen fehlenden Nachwuchses auf. Zu wenige „Jungsänger“ seien nachgekommen.

Was sich bereits vor einigen Jahren angekündigt hat, wurde jetzt also Realität – eine bittere, denn immer wenn ein solcher Traditionsverein stirbt, kommt damit auch ein Stück Heimatgeschichte abhanden. Was Vereine nach einer so langen Zeit über sich und die Region erzählen können, stellt sich etwa nach der Lektüre zum Jubiläum des Theaters in Langschlag dar.

Fußball, Feuerwehr, Feldhockey: Vereine rittern um Nachwuchs. Gesang dürfte trotzdem eine besondere Nische sein.

Apropos Fußball: Auch beim SV Mattersburg ist Sperrstunde. Während bei den Kickern der Verein lautstark mit einer Insolvenz zugesperrt wird, gab es in Schwarzenau keine Geldprobleme – es fehlte schlicht der Nachwuchs. Und das ist besonders ärgerlich.