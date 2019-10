Während einer blutend am Boden lag, netzte ein anderer zum entscheidenden 4:2 der Retzer gegen den SC Zwettl ein. Ein fader Beigeschmack in einem sonst von Spannung und wie immer auch einigen Diskussionen geprägten Spiel lässt das Sportliche einmal mehr in den Hintergrund rücken.

Warum und weshalb der folgenschwere Zweikampf keinen Pfiff wert war, das wollten nicht nur die Zwettler am Samstag gerne wissen. Der schwer verletzte Markus Brunner hätte sich spätestens beim Vernähen der Wunde im Krankenhaus eine Erklärung verdient. Schiedsrichter Marcus Pottendorfer hätte gegenüber den Medien vielleicht gerne Stellung bezogen, darf das aber nicht. Oder er darf es nur unter schwer zu erfüllenden Auflagen. Und kommt damit zum Handkuss. Hat er die Situation verkannt oder gar etwas anderes erkannt, das vielen entgangen ist? Wie so viele seiner Kollegen, die jede Woche wieder – zu Recht oder zu Unrecht – in der Kritik und ungewollt im Rampenlicht stehen, wird er sich nicht dazu äußern.

Was wohl als Schutz für die Unparteiischen gedacht ist, trägt am Ende des Tages nur zu noch mehr Unverständnis gegenüber den Männern und Frauen in Schwarz bei. Dabei wäre mit wenigen Worten viel Ärger aus der Welt geräumt.