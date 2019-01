Es ist gerade richtig schön, ein Waldviertler Volleyball-Funktionär zu sein. Das meint Manager Werner Hahn von den Nordmännern, die gerade nicht aufhören wollen, in Europa für kleine Sensationen zu sorgen.

Denn kaum war der Sieg gegen das slowenische Spitzenteam OK Kamnik fertig bejubelt, kam auch schon die nächste Erfolgsmeldung in Form der Bronzenen für die U19 hereingeflogen. Hahn erntet die Früchte der jahrelangen Arbeit, in Wahrheit ist das aber erst der Startschuss. Hält man dem Großprojekt RAZ wirtschaftlich stand, kann in Zwettl etwas noch Größeres entstehen, wenn man mit dem Eigenbau das Niveau hält und auch die SPU-Damen auf die Bundesebene nachziehen.

Zurück zur Gegenwart: Nach dem heroischen Sieg ist das Final Four zum Greifen nah. Einen Punkt gegen Kazincbarcika – den es bei zwei gewonnen Sätzen selbst bei einer Niederlage gibt – braucht es, um sich den direkten Gegner vom Leib zu halten. Kazincbarcika – da war doch was?

Gegen die Ungarn gelang den Waldviertlern die erste dicke Überraschung der MEVZA-Saison, noch dazu auswärts, gegen eine Horde volleyballverrückter Fans. Der Gegner ist gerade angeschlagen, verlor zuletzt zweimal 0:3. Wäre es da unverschämt, vor dem – Zitat Hahn – „besten Volleyballpublikum Österreichs“ ein Pünktchen zu verlangen?