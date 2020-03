Während in Allentsteig die Wahl-Anfechtung abgewiesen wurde, beschäftigt jetzt Groß Gerungs die Wahlbehörden: Die Bürgerliste mit Markus Kienast hat mit FPÖ-Beteiligung die Wahl der Stadträte sowie des Prüfungsausschusses angefochten. Der Grund: Das Verteilungsverfahren der Stadträte sei so nicht in der Gemeindeordnung vorgeschrieben. Ob die Anfechtung gerechtfertigt ist, klärt jetzt die Bezirkswahlbehörde.

Die Causa ergibt ein schiefes Bild: Anders als Kienast sitzt die FP seit mehreren Perioden im Gemeinderat. Die Einsicht, dass das gängige System gesetzeswidrig sei, kommt reichlich spät. Dass sich Kienast bei positivem Ausgang vor der Wahlbehörde über ein Abkommen mittels „blauer Steigbügel“ doch noch in den Stadtrat hieven möchte, entspricht nicht dem Wählerwillen. Mit neun Prozent für die Bürgerliste ist der für einen Stadtrat zu schwach. Egal, wie die Anfechtung ausgeht: Die nächsten Jahre im Gerungser Gemeinderat werden turbulent.