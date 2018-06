Mit einem 4:0-Sieg setzte der USV Kirchschlag in Martinsberg ein Hakerl unter die Saison, fixierte eine Woche vor Schluss den Wiederaufstieg in die 1. Klasse Waldviertel. Mit einem starken Frühjahr überflügelten die Blabensteiner-Mannen Herbstmeister Waldhausen, den viele noch lange auf der Titelrechnung ganz oben hatten.

Das Erfolgsrezept? Das starke Kollektiv. Nach dem Abstieg kam dem USV der Etatangriff abhanden. Statt groß zu investieren, setzte man auf die eigene Jugend und das Kollektiv – zwölf verschiedene Saisontorschützen zeugen davon. Genau diesen Weg muss man jetzt weitergehen, sich nur punktuell verstärken. Dann wird man auch in der 1. Klasse Erfolg haben.

Noch nicht für die nächste Saison planen kann der USV Groß Gerungs, der als einziger Bezirksverein noch um den Klassenerhalt bangt. Die Chancen, diesen zu schaffen, stehen aber gut. Das Trumpfass der Kreuzbergkicker ist, sich nicht auf andere verlassen zu müssen. Während Gmünd in der 2. Landesliga West und Ligakonkurrent Vitis selbst bei Siegen noch nicht automatisch gerettet wären, brächte der Pichler-Truppe schon ein Zähler gegen Atzenbrugg der Klassenerhalt. Das ist eine machbare Aufgabe. Danach muss im Sommer aber an einem Neustart getüftelt werden, damit man sich solche Situationen in Zukunft spart.