Einig bleiben

Die Menschen in Allentsteig können sich glücklich schätzen, so einen wunderbar schönen Teich in der Stadt zu haben, wo sie zu jeder Jahreszeit ihre Freizeit verbringen können. Sowas, wie den „Stadtsee“, haben einige in ihrem Ort.

Die dramatischen Stunden der letzten Woche, als bei einem Funktionstest der Teich durch ein Gebrechen am Zapfen auszulaufen drohte und der Fisch-Bestand in Gefahr war, beschäftigten den Teichbesitzer, die Stadtgemeinde und die vielen freiwilligen Helfer. Sicher war auch die Bevölkerung in großer Sorge um „ihren“ Teich. Das ist verständlich: Solch ein Juwel will man in seiner Stadt nicht mehr missen. Es ist zu erahnen, dass sich die nun vielleicht unerwarteten Investitionskosten für die Stadtgemeinde für die Zapfenreparatur und etwaige weitere Sanierungen in unermessliche Höhen schwingen könnten.

So, wie in den letzten Tagen an einem Strang gezogen wurde, um das Auslaufen des Teichs zu stoppen, bleibt nun zu hoffen, dass auch die Gemeinderäte geschlossen hinter den nun zu setzenden Schritten stehen.