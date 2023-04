Es scheint, dass wenig passiert auf den Straßen im Bezirk Zwettl, die Statistik zeigt aber anderes. 1.853 Verkehrsunfälle passierten laut Polizei-Statistik im vergangenen Jahr, dabei wurden drei Personen sogar getötet und 192 Menschen verletzt. Die Zahl scheint niedrig für ein Straßennetz, das durch den größten Bezirk Niederösterreichs führt. Dennoch ist sie hoch, verursacht meist durch zu schnelles Fahren, oft alkoholisiert.

Jeder Lenker eines Kraftfahrzeuges hat sich schon selbst dabei erwischt, zu schnell gefahren zu sein. „Endlich geht‘s“, denken wir uns beim Überholen und blenden die „120“ auf der Bundesstraße aus, um den Lkw vor uns endlich zu überholen. Selbst in Ortsgebieten wird zu schnell gefahren, dabei kommt man erfahrungsgemäß nur um Sekunden früher am Ziel an, schont dabei nicht einmal das eigene Börsel. Wenn es „blitzt“ und der Zahlschein winkt, ist der Ärger groß - froh sollt man sein, dass nix passiert ist.