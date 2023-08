Es gibt sie

Das Angebot an Energie in Form von Elektrizität und Wärme wird in der Region immer mehr. Wie Thomas Traxler (Avia) und Herbert Stadlmann (EEG ASTEG) angeben, ist noch genug Strom aus der Region verfügbar, um noch etlichen weiteren Haushalten oder Unternehmen der Region „hausgemachte“ Energie zu liefern. Das mag manchen eigenartig erscheinen, kommt doch die Elektrizität aus der Leitung. Dennoch bekennt sich jede Person, die einen Vertrag mit Strom aus der Region unterzeichnet, zu Unabhängigkeit von großen Energieanbietern. Wer weiß, vielleicht ist es sogar irgendwann möglich, eigene Stromkreisläufe zu schaffen und Gebiete wirklich unabhängig zu versorgen und energiesicher zu machen.

Eifrig sind auch die Initiatoren von Fernheiz- und Biogasproduktionsanlagen am Werk. Könnten wir die Region auch autark mit heißem Wasser und Wärme aus Biomasse versorgen? Dieser Gedanke ist ein schöner, lässt er doch vertrauen, dass wir in Energiekrisen nicht im Kalten und Dunklen sitzen müssen.