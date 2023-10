Es ist top!

Die Stimmung war großartig bei der Eröffnung des neuen Gemeindezentrums in Schwarzenau und gleichzeitiger Feier des 50-jährigen Gemeindezusammenschlusses. Was aber erst nachwirken musste, ist der Gesamteindruck, den das Gebäude erweckt. Denn bis vor kurzem war das Gebäude noch nicht in seiner Dimension zu erkennen, war es doch von Menschen belagert, die ihm den letzten Schliff gaben.

Das Fest mit vielen Höhepunkten versprach, was nun an diesem neu gestalteten Ort stattfinden wird können: Konzerte und Feste im Durchgang mit Sitzplätzen auf der Treppe zur Kirche, Schanigarten auf der Terrasse vor dem Lokal und viel Bewegung im Haus – durch das neue Haus, das alle Stückerl für verschiedenste Nutzung spielt. Das kostspielige Wagnis und der persönliche Einsatz agierender Personen hat Schwarzenau gestaltet. Beeindruckend, wie Visionen, ausgeklügelte Planung und Durchhaltevermögen bei der Realisierung einen Ort langfristig so positiv verändern können.