Ein kleiner Umbruch war den Zwettlern im Sommer durchaus recht. Die Mannschaft sollte verjüngt werden, im Zuge dessen wurde mit Jindrich Kucera der Wunschspieler des Trainers frühzeitig von Amaliendorf losgeeist.

Nach dem wohl fixen und überraschenden Abgang von Matthäus Halmer rauchen am Edelhof aber die Köpfe. Denn der hinterlässt nicht nur auf der enorm wichtigen Sechserposition einen leeren Platz, sondern stellt die Verantwortlichen gleichzeitig vor ein weiteres Problem. Das leidige Thema der langen Anfahrtswege – in der Gemeinschaft machbar, als Einzelner mühsam – stellt auch den Verbleib von Elvis Osmani in Frage. Unendlich schade wäre es, wenn Zwettl nach einer so langen Durststrecke endlich ein vernünftiges Halbjahr spielt, nur um die dafür mitverantwortlichen Spieler sofort zu verlieren.

Der drohende Abgang des gesamten Zentrums wird ohne Neuzugänge nicht zu kompensieren sein. Mit Kucera wäre zumindest ein Abgang Osmanis leichter zu verkraften. Bleibt zu hoffen, dass sich in Zwettl nicht bald noch mehr Baustellen aufmachen. Mario Brunner könnte mit einer Verschiebung des Karriereendes gleich den Anfang machen.