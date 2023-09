Ewige Baustelle

Sie wird wieder laut geführt, die Debatte um die Herkunftskennzeichnung der Produkte in gastronomischen Betrieben. Was in Großküchen seit dem 1. September Standard ist (siehe Seite 5), wird nun von vielen Seiten aufgrund des jüngsten Kebabskandals auch für die Gastro gefordert.

Verpflichtende Herkunftsbezeichnungen alleine werden ein derartiges Problem aber auch nicht lösen. Die Herkunft eines Produktes hat schließlich nur bedingt mit Hygiene- und Produktionsstandards zu tun. Klar wünscht man sich einen möglichst hohen Anteil an regionalen Produkten, doch diesen von heute auf morgen zu erzwingen, ist wohl auch nicht der richtige Weg.

Viel mehr könnten verstärkte Qualitätskontrollen direkt bei der Quelle ansetzen und Missstände (Stichwort Massentierhaltung) vermieden werden. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Unsere Praktiken bei der Nahrungsmittelproduktion werden noch für viele Jahre eine Baustelle bleiben. Wichtig ist nur, dass auch beständig etwas weitergeht.