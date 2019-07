Es ist eine seltene Auszeichnung: Als erste Frau in Niederösterreich wurde Küchenchefin Renate Stadlhofer vom „WIRTShaus HIRSCH delikatESSEN“ in die Köche-Vereinigung „Euro Toques“ aufgenommen. Sie reiht sich damit in die Riege der (männlichen) Gründungsmitglieder ein, darunter etwa Starkoch Paul Bocuse, der auch Nicht-Gastronomen ein Begriff ist.

Auch in Martinsberg geben Frauen mittlerweile den Ton an. Zumindest, was das Schuhplattln betrifft. Vor drei Jahren gründete sich dort eine reine Frauengruppe, die „Plattlermändscha“. Mittlerweile „plattln“ dort 16 Tänzerinnen. Es ist ein erfrischend seltener Anblick, gilt das Schuhplattln bis jetzt doch eher als Männerdomäne. Das sind nur zwei von sehr vielen positiven Beispielen im Bezirk Zwettl, die aufzeigen, dass sich manchmal klassische Geschlechterrollen auflösen. Und, dass auch beliebte Traditionen nicht unveränderbar sind. Die Zeiten haben sich „gegendert“ und das ist gut so.