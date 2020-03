Eine neue Woche, ein neuer Aufreger in Groß Gerungs: Wie die NÖN recherchierte, zeigte Bürgerlisten-Mandatar Markus Kienast nach der Gemeinderatswahl ÖVP und SPÖ an. Der Grund: Die beiden Parteien hätten innerhalb der Verbotszone von 30 Metern Wahlplakate aufgehängt, im Detail 22 Meter vom Wahllokal entfernt.

Gesetze haben ihre Gründe, so auch eine solche Verbotszone, die im freien Wahlrecht eine wichtige Rolle spielt. Zwischen frischem Wind und störenden Querschlägen ist aber zu differenzieren. So wird es jetzt, wenn sich der Staub der politischen Querelen langsam legt, auch darauf ankommen, welche politischen Ideen die Listen für Groß Gerungs haben. Denn die Bürger sind vermutlich mehr an Sachpolitik interessiert als daran, was sich 22 oder 30 Meter vor einem Wahllokal abspielt. Es bleibt zu hoffen, dass die Bürgerliste mit derselben Energie hinter zukunftsweisenden Projekten steht, wie sie es bis jetzt mit juristischer Rückschau an den Tag gelegt hat.