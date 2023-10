Geheimnis TÜPl

Über 15.000 Hektar ist der TÜPl Allentsteig groß – streng gesichert, gehört er doch der Republik Österreich und dient der Ausbildung von Soldaten durch das Bundesheer. Will man hinein –, ohne dort Soldatin oder Soldat werden zu wollen – ist das nur unter strengsten Auflagen möglich. Was in dieser gut gesicherten „Welt“ vor sich geht, macht neugierig! Wen wundert es da, dass die seit wenigen Jahren angebotenen TÜPl-Fahrten und Schloss Allentsteig-Führungen so stark ausgebucht sind?

Top organisiert und besucht war der Tag der offenen Tür im Lager Kaufholz am vergangenen Samstag. Die vielen Arbeitsfelder, die notwendig sind, um den TÜPl zu bestellen, die unterschiedlichen Berufe und militärischen Aktivitäten wurden anschaulich präsentiert, es gab Einblick über Landschaftspflege und Naturschutz und ein Kinderprogramm. Beeindruckt wurden Fahrzeuge beäugt, beim Flugsimulator stand eine Menschenschlange. Großartig, dass die TÜPl-Schranken für die Öffentlichkeit gehoben wurden.