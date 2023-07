Gelebte Demokratie

In diesen Wochen finden in den Gemeinden des Bezirks Zwettl wieder die Gemeinderatssitzungen statt. Mehrmals im Jahr gibt es diese Zusammenkünfte, in denen die Gemeinderäte Projekte in der Gemeinde beschließen. Diese Sitzungen sind öffentlich und höchst interessant, zeigen sie doch auch, wie und wofür die von den Gemeindemitgliedern gewählten Personen arbeiten.

Auffällig ist, dass an diesen öffentlichen Sitzungen, deren Tagesordnung vorab am Gemeindeamt ausgehängt wird, kaum bis gar nicht von der Öffentlichkeit genutzt werden. Dabei ist es so einfach: Hingehen, hinsetzen und Beschlüsse und Stellungnahmen der einzelnen Fraktion zu den Themen hören. Meist dauern sie eine Stunde, in Allentsteig manchmal auch vier Stunden, weil viel diskutiert wird, was einige Gemeinderäte auch zermürbt.

Ein Besuch einer Gemeinderatssitzung schafft Einblick und Ausblick auf die nächste Gemeinderatswahl 2025.