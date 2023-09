Gemeinsame Sache

Einen Hauptplatz umzugestalten, das kommt nicht alle Tage vor und verlangt viel Fingerspitzengefühl. In Schweiggers geht die Gemeinde gerade so ein Projekt an – und begann es mit einer Befragung der Bewohner, was sie brauchen, welche Veränderungen sie gerne am Hauptplatz hätten. Nach eineinhalb Monaten Umfragedauer im Sommer sind jetzt bereits die Ergebnisse ausgewertet. Jede Stimme und Meinung hat Gewicht und wird in einer eigenen Ausstellung im Foyer des Gemeindeamtes präsentiert.

Nun geht die Gemeinde daran, eine Machbarkeitsstudie unter Einbeziehung von Verkehrstechnikern zu erstellen, fließt doch durch den Hauptplatz viel Verkehr. Das wird auch so bleiben, doch soll die Sicherheit in den Plänen zur Umgestaltung im Vordergrund stehen.

Rasch geht es weiter: Schon diesen Herbst sollen den Menschen in Schweiggers Möglichkeiten zur Umgestaltung präsentiert werden. Schön, dass diese Veränderung gemeinsam mit den Menschen dort möglich gemacht wird.