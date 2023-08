Gibt's das?

Lebensmittel aus der Region sind gefragt: Sei es vom Standl am Bauernmarkt wie jenem in Zwettl oder der Selbstbedienungsgreißlerei mit Kassa, in die man das Geld für seinen Einkauf selbst errechnet und einwirft, vom Bauern aus dem Ort oder jenem, zu dem man extra hinfährt, um sein Bio-Hendl abzuholen. Beliebt sind Obst und Gemüse von Direktvermarktern und – wie in dieser Ausgabe zu lesen – auch die im Waldviertel eher exotischen Melonen vom Bauern aus Neupölla. Regional ist gut, das ist gewünscht, und wir gehen davon aus, dass die Lebensmittel auch gekauft werden und kein Bauer auf seiner Ware sitzenbleibt, die er mühevoll produziert hat.

Da erschreckt es schon, wenn ein Produzent wie Dietmar Hipp, der Puten mästet, zu wenig Absatzmarkt in Österreich findet und seinen Stall leer halten muss, also gar nicht produzieren braucht, obwohl er freie Kapazitäten hat. Es ist an der Zeit, dass unseren Produzenten der Vorzug gegeben wird und das Umdenken, das in der Region stattgefunden hat, auch alle Supermärkte erreicht.