Erneut sorgte der Aufkleber auf einem Lkw der Firma Ganser Dach für Aufregung: Das Mauthausen Komitee sah im Schriftzug „Führerhaus. Fahrer spricht deutsch“ eine Anspielung auf den „Führer“ Adolf Hitler und dessen nationalsozialistisches Terrorregime. Zu Recht?

Inhalt und Form erinnern klar an Deutschtümelei. „Was nicht verboten ist, ist erlaubt“ –ganz so einfach, wie Friedrich Schiller im 18. Jahrhundert geschrieben hat, ist es nicht. Gerade doppeldeutige, rechte Sprachcodes stellen oft eine rechtliche Grauzone dar. Dass auf sie hingewiesen und darüber diskutiert wird, ist deshalb gut und richtig. Zu schrecklich waren die Verbrechen der NS-Zeit, zu schmerzhaft die Erinnerung daran für die Hinterbliebenen.

Positiv in der Causa ist, dass die Firmenleitung zumindest erkannt hat, dass der Schriftzug bei so manchem kritisch gesehen wird. Mittlerweile wurde die Schrift entfernt. Das sollte jetzt als positives Beispiel für all jene gelten, die ähnliche Aufkleber haben.