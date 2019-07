Gesammelt wird vieles, sei es Briefmarken, Feuerzeuge oder Kuscheltiere. Jeder darf und soll sammeln, was er will. Auch „Sammler mit einer Leidenschaft für Waffen“ gibt es, wie Terrorismusexperte Roland Scherscher sagt. Der Knackpunkt ist, dass sich eine Sammelleidenschaft im gesetzlichen Rahmen bewegen muss. Und 104 (!) Waffen, davon 25 in Österreich verbotene, Panzerbüchsen, halb- und vollautomatische – was jetzt nach einem anonymen Hinweis bei einer Hausdurchsuchung im Bezirk Zwettl gefunden wurde, sprengt diesen Rahmen dann doch. Vor allem stellt sich die Frage: Wofür braucht jemand 104 Waffen? Bei einer solchen Zahl wird es auch schnell unübersichtlich: Dass sich auch Dritte daran bedienen können, kann nicht ausgeschlossen werden.

Es besteht ein Unterschied zwischen bösartigem Vernadern und dem anonymen Hinweis zum Schutz der Allgemeinheit vor echten Gefahrenpotenzialen. In diesem Fall wurde die richtige Entscheidung getroffen.