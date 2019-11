Was war die Freude über den Aufstieg der Schremser als dritte Kraft im Waldviertel groß, ein halbes Jahr später herrscht bei allen drei Landesligisten umso größere Ernüchterung. Das Frühjahr der Zwettler, die ganze abgelaufene Saison der Waidhofner und der überlegene Aufstieg der Schremser weckten im Sommer Erwartungen, denen bis heute niemand wirklich gerecht wurde.

Die Baustellen sind so vielfältig wie die Parallelen zwischen den Waldviertlern. Zwettl hat binnen kurzer Zeit auf Spieler-, Trainer- und sogar Funktionärsebene großen Handlungsbedarf. Ausgerechnet jener, nämlich Harald Resch, der im Frühjahr sein Amt niederlegen will, muss sich jetzt um Transfers sowie die Nachfolge Andersts und seiner selbst kümmern. Aufrüsten, und zwar bald, will auch Waidhofens Lukas Meisner, sonst ist der nächste Trainerrücktritt nur mehr eine Frage der Zeit. In Schrems ist Edgar Eichler zwar unumstritten, aber auch die Granitstädter stehen nach Marinkovics Abgang und dessen möglichen Folgen vor einem kleinen Umbruch.

Da die Vereine im selben Becken fischen, ist das eine oder andere Tauziehen auf den verschiedenen Ebenen schon vorherbestimmt. An echten Revierkämpfe wird es also auch in der spielfreien Winterpause nicht mangeln.