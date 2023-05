Hinschauen bringt‘s

Zuletzt im Bärenwald, als die Kinder noch klein waren, lässt sich heute, Jahre später, dort sehr viel mehr erkennen als wirklich richtig niedlich anzusehende, große Bären, mit denen man gern kuscheln täte. Auch wenn sie zufrieden scheinen, haben sie ein richtig schweres Dasein hinter sich, weil nämlich in den Waldgehegen der Vier-Pfoten-Bärenwald-Projekte in ganz Europa nur Bären untergebracht sind, die gequält wurden und nicht artgerecht eingesperrt waren. Große Tafeln erzählen die Geschichte dieser Tiere, doch am meisten ist zu erfahren, wenn man in Begleitung einer Bärenwald-Mitarbeiterin durch das Gelände und das Gebäude mit Ausstellung geht.

Sie erzählen von Tierschutz, Wertschätzung des Lebewesens und damit verbunden um artgerechte Tierhaltung. Und zeigen auf, dass Tier-Verordnungen, die in Österreich gelten, in anderen Ländern noch längst nicht gelten müssen.