Gut is‘ gangen, nix is g‘schehn. So lässt sich das Frühjahr des USV Groß Gerungs wohl am besten zusammenfassen. Was mit einem Trainerwechsel zum riskanten Zeitpunkt unmittelbar vor dem Rückrundenstart begann, endete mit einem Finale um den Klassenerhalt in der Schlussrunde gegen Atzenbrugg – wo man sich durchsetzte.

Den Bärendienst, den der Autor dieser Zeilen den Akteuren vor dem Saisonstart andichten wollte – wegen des schlechten Zeitpunkts, nicht wegen des Trainerwechsels an sich –, hat man sich also letztlich nicht erwiesen – so knapp es auch war. Damit können sich die Kreuzbergkicker nun vollends nach vorne orientieren.

Den ersten Schritt hat man mit der Verpflichtung von Stephan Mayrhofer, und damit der Lösung der drei Monate offenen Trainerfrage, bereits gesetzt. Jetzt geht es noch darum, den Kader, der seit dem Saisonende bislang eher bluten musste, auf Vordermann zu bringen. Gelingt das ähnlich gut, wie auf der Trainerposition, dann steht einer erfolgreichen Rehabilitierung als fixe Größe in der Gebietsliga – die in der kommenden Saison durch den Abstieg des SC Gmünd und den Wiederaufstieg des USV Raabs zur Hälfte aus Waldviertler Klubs bestehen wird – nichts mehr im Wege.