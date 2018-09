„Wir suchen keinen Feuerwehrmann“, hat Sektionsleiter Harald Resch bei der Trainerbestellung deutlich gemacht. Christian Karl hat das hoffentlich nicht zu wörtlich genommen, ein paar mehr Punkte hat sich der leidgeprüfte Fan des SC Zwettl natürlich schon gewünscht. Warum der Kremser doch noch der Richtige für Zwettl sein kann, erklärt sich aber genau aus Reschs Worten.

Er wurde eben nicht geholt, um in der Braustadt einen Brand zu löschen, der eigentlich schon seit Jahren dahinlodert, sondern er soll das Problem, das keiner wirklich auszumachen vermag (O-Ton: „Wenn wir wüssten, woran es liegt, würden wir es ändern.“), bei der Wurzel packen.

Die letzten Jahre zeigten, unabhängig vom Trainer, dass beim SCZ Anspruch zu Saisonanfang und Wirklichkeit in der Abrechnung nicht zusammenpassten. Obwohl der Kader immer stark war, hat am Ende doch eine Kleinigkeit gefehlt. Das Problem will man jetzt ausgemacht haben, es fehlt ein Typ. Einer, der dafür sorgt, dass es der eigenen und der gegnerischen Mannschaft nicht zu gemütlich wird. Um den zu erkennen und dann auch mit ihm umgehen zu können, braucht es einen, der am Platz selbst ein „Viech“ war – wie Karl, der das im Winter angehen will. Wenn er dann noch Trainer ist…