Geht es nach alten Fußballweisheiten, dürfte das neue Spieljahr für die Zwettler Klubs von unten bis (fast) oben ein erfolgreiches werden. Dann nämlich, wenn sich der berühmte Trainereffekt einstellt. 14 Vereine zählt der Bezirk von der Gebietsliga bis zu den zweiten Klassen, genau die Hälfte davon vollzog im Sommer einen Trainerwechsel. Und holte viele große Namen, die im gesamten Waldviertel für Erfolg stehen. Einer der bekanntesten ist Trainerlegende Ljubo Petrovic, auf den in der „2. Süd“ bei Arbesbach natürlich alle Augen gerichtet sind.

Eine Etage höher hält nur noch das Trainerduo von Vizemeister Kottes die Stellung, die drei übrigen Teams vertrauen auf die neuen Inputs von Stefan Erlebach (Schwarzenau), Damir Grabovac (Kirchschlag) und Vladimir Primus (Rappottenstein). Vom Letztgenannten erwartet man fast blind Erfolg, Grabovac kennt die 1. Klasse nur von seinen Durchmärschen mit Raabs und Echsenbach. Die Zielsetzung Kirchschlags ist eine andere, dennoch wird sich der Zwettler kaum „nur“ mit dem Klassenerhalt zufriedengeben. Ob es nun an der Qualität der Trainer oder an der gestiegenen Motivation liegt, die gleichzeitig den Konkurrenzkampf erhöht. Von den Zwettlern darf in der neuen Saison wieder einiges erwartet werden.