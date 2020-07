5.947 Arbeitsplätze im Bezirk Zwettl wurden dank der Möglichkeit zur Kurzarbeit in der Coronakrise gesichert. Insgesamt wurden bereits rund 7 Millionen Euro an Kurzarbeitsbeihilfen an Betriebe im Bezirk ausbezahlt. Gäbe es die Kurzarbeit nicht, wäre es „ ein Super-GAU“ geworden, sagt der Zwettler AMS-Leiter Kurt Steinbauer.

Auch wenn das AMS bereits deutliche Rückgänge bei den Arbeitslosenzahlen und den Personen in Kurzarbeit meldet, wird uns die Krise noch lange begleiten. Manche Branchen – besonders im Produktionsbereich, wo noch Bestandsaufträge abgearbeitet wurden – werden die Nachwirkungen der Krise noch länger spüren. Auch nach den Grenzöffnungen liegt das wirtschaftliche Feld etwa für die Reisebüros brach.

Um den Problemen zu begegnen, braucht es eine Verlängerung der Kurzarbeit in den Herbst, und das in möglichst flexibler Form. Denn vielen Betrieben sind bereits die Reserven für weitere Betriebseinschränkungen ausgegangen.