Was muss das für ein Gefühl gewesen sein, erstmals mit dem Zug nach Groß Gerungs zu fahren! Bei einer Beerdigung etwa seine Verwandtschaft kennenzulernen, Menschen, die es vorher nicht möglich war, zu treffen, endlich zu sehen – außer man hatte ein Fuhrwerk. Eine Tagesreise war das sicher, von Gmünd in den Bezirk Zwettl zu fahren und wieder zurück – im Schneckentempo, wie wir das heute empfinden. Die Waldviertelbahn konnte vor 120 Jahren Höhen überwinden und für damalige Verhältnisse große Massen transportieren – ein Meilenstein war die Fertigstellung dieser Schmalspurbahnstrecke vor 120 Jahren mit diesem hübschen Kopfbahnhof in Groß Gerungs.

Kein Wunder, dass auch heute noch die Fahrt durch die Landschaft dieser schönen Strecke mit historischen Zugmaschinen und romantischen Passagier-Waggons zahlreich die Menschen anlockt. Die Fahrgäste und auch die Fotografen entlang der Strecke freuen sich, wenn es rüttelt, dampft, faucht und dunkel aus den Schloten raucht.