Vier tote Krähen sorgten in den vergangenen Tagen für Wirbel im Bezirk: Eine Spaziergängerin aus dem Burgenland entdeckte diese auf einem Feld bei Pretrobruck an Galgen hängend.

Skandal, Schonzeit nicht beachtet, die Krähen wurden kaltblütig abgeknallt und aufgehängt, so der Tenor der Spaziergängerin und des Tierschutzverbandes. Das wahre Bild ist aber vielschichtiger. Für den Landwirt ist die Methode die einzige Maßnahme, die hilft, um seinen Mais zu schützen. Denn Beizen darf er als Bio-Bauer nicht. Auch Anlagen, die die Tiere mit Geräuschen abschrecken sollen, dürften nicht zum Ziel führen.

Vom Vorwurf, hier illegal gehandelt und die Schonzeit missachtet zu haben, bleibt indes nicht viel über. Die Krähen wurden bereits voriges Jahr geschossen, sagt die Bezirkshauptmannschaft. Völlig legal also.

Auch völlig problemlos? Was strafrechtlich sauber ist, kann trotzdem eine schiefe Optik haben. Und hier ist nicht alles problemlos. Denn Galgen wollen so gar nicht in das touristisch-idyllische Bild der Wanderwege durch das Waldviertel passen.

Vor einigen Jahren mischten laut Kammer-Obmann Dietmar Hipp Landwirte im Burgenland sogar Chili unter die Saat, in der Hoffnung, die Krähen würden die scharfe Mischung aus Pflanzen verschmähen. Das Experiment wurde rasch wieder beendet: Den Tieren war die Chili egal. Die Suche nach der einen, richtigen Methode ist also schwierig. Wir müssen uns vorerst mit der Erkenntnis begnügen, dass eine Schwalbe noch keinen Frühling macht - und vier tote Krähen noch lange keinen Skandal.