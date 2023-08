Lieber abwarten

Etwas verfrüht ging wohl die große Meldung aus Groß Gerungs vergangene Woche an eine Tageszeitung. Schon am Donnerstag berichtete diese, dass die Stadtgemeinde das ehemalige Bankgebäude am Hauptplatz 45 kaufe, um dort ein neues Gesundheitszentrum zu schaffen. Bürgermeister Christian Laister freue sich laut dem Artikel über „die Einigkeit im Gemeinderat“.

Der Beschluss war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch gar nicht gefallen, denn der Gemeinderat tagte erst am Freitagabend, was auch so manche Mandatare etwas verwunderte. „Vielleicht sollte man wirklich bis zum Beschluss warten, ehe man mit so etwas nach außen geht“, meinte etwa SPÖ-Stadtrat Kolja Deibler-Kub. Soviel „Einigkeit“ wie behauptet, herrschte am Ende nämlich gar nicht. Die meisten Parteien unterstützten zwar das Projekt, von der FPÖ gab es aber eine Gegenstimme sowie eine Enthaltung.

Mit etwas mehr Fingerspitzengefühl wären Seitenhiebe solcher Art zu verhindern gewesen.